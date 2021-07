Langres Cloitre de la Cathédrale 52200 Langres Haute-Marne, Langres TINTA’ÉTÉ – 1336, paroles de Fralibs Cloitre de la Cathédrale 52200 Langres Langres Catégories d’évènement: Haute-Marne

le mardi 31 août à 20:30

Derrière “1336” se cache un décompte. Celui des jours de lutte passés de la fermeture de l’usine Fralib jusqu’à la fin du conflit entre Unilever et les ouvriers du groupe fabriquant les thés Lipton et Éléphant. 1336 (Parole de Fralibs) raconte ce combat de David et Goliath moderne et donne voix à ces hommes et femmes qui ont fait plier le géant économique. Un spectacle comme une épopée sociale, humaine, qui rend un vibrant hommage au courage, à la pugnacité de ces ouvriers. Entrée gratuite Toutes les informations sur [www.tintamars.com](http://www.tintamars.com)

Spectacle dans le cadre du festival Tinta'été par l'association Tinta'mars. Cloitre de la Cathédrale 52200 Langres

2021-08-31T20:30:00 2021-08-31T22:00:00

