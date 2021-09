Prémery Mardelles de Prémery Nièvre, Prémery “Tinta-mares” Mardelles de Prémery Prémery Catégories d’évènement: Nièvre

Venez à la découverte de ce lieu au travers d’animations naturalistes (à partir 9h) et de performance musicale (la forêt orchestre à 11h30). Une déambulation aux Mardelles de Prémery Mardelles de Prémery Mardelles de Prémery Prémery Nièvre

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00

