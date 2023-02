TINTA-MARE AUX TETARDS TETUS ESSAION – SALLE THEATRE, 8 février 2023, PARIS.

TINTA-MARE AUX TETARDS TETUS ESSAION – SALLE THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-02-08 (2023-02-08 au ) 10:30. Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

ESSAION THEATRE présente ce spectacle Spectacle enfant de 1 à 5 ansDes chansons pour respirer au rythme d’une mare, un accordéon et deux voix. Un moment plein d’humour et de poésie à partager avec son tout-petit. Le duo de « BlaBla des Belles Bulles » revient avec des chansons pour respirer au rythme d’une mare au son de l’accordéon. Poules d’eau, pêcheurs du dimanche ou têtards en colère, un petit monde à découvrir. Humour et poésie à partager avec son tout-petit …Auteur : Paroles : Frédérique Flanagan – Musique : Frédérique Flanagan et Romain TitinsnaiderMise en scène : Sylvie PascaudDistribution : Frédérique Flanagan, Romain TitinsnaiderCréation lumière : Romain RatsimbaCréation images animées : Dimitri Kaskassiades Durée : 35 mn Un très joli spectacle musical poétique et tout doux… Les tout-petits ont leur spectacle. LamuseL’univers sonore de ce duo parle aussi bien à l’intelligence et à la sensibilité des tout-petits qu’à celles des grands. Un spectacle de chansons léger et fin. Télérama

ESSAION – SALLE THEATRE PARIS 6, RUE PIERRE-AU-LARD Paris

