2022-05-21 – 2022-05-21 8 8 Au dessus des nuages, il y a Tinta ! Farfadet en chef chargée de ramener des histoires du monde entier au marchand de sable. Un jour, Tinta perd son doudou alors elle est grognon, bougon ronchon tête de lardon.



Elle découvre alors un grand livre Enchanté dont s’échapperont de fabuleuses aventures, Tinta va aider tous les personnages et qui sait… peut être retrouvera-t-elle doudou en fin de compte, après tout, elle a sa propre histoire à raconter !



Une pièce entre conte et théâtre avec des chansons et des marionnettes.

Spectacle enfants dès 3 ans

