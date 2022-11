Tinta et le livre de Noël

Tinta et le livre de Noël, 18 décembre 2022, . Tinta et le livre de Noël



2022-12-18 – 2022-12-18 EUR 8 10 Tinta est la lutine postière du Père Noël.



Son travail est très important : c’est elle qui récolte les lettres des enfants sages et moins sages, pour lancer la fabrication des jouets. Un jour lors de sa tournée de petite postière, elle perd son doudou et depuis elle est ronchon, grognon, bougon tête de lardon.



Elle va découvrir, un grand livre enchanté dont s’échapperont de fabuleuses aventures : Il était une fois, l’oiseau amoureux de la lune, le sapin de Noël qui se sentait seul ou encore le vieil homme et la sirène…

Ces histoires aideront Tinta à comprendre le véritable sens de Noël et qui sait… Peut-être retrouvera-t-elle doudou au bout du compte… Après tout, la nuit de Noël, tout est possible !



Avec Léa Casanova

De 3 ans à 8 ans [durée 45 min] La Nuit de Noël tout est possible ! dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville