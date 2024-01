TINEKE POSTMA ARIA GROUP LE MOULIN A JAZZ Vitrolles, samedi 24 février 2024.

Dans la lignée d’Ornette Coleman et de Wayne Shorter, la saxophoniste et compositrice néerlandaise Tineke Postma, considérée à juste titre parmi l’une des plus créative de la scène jazz européenne, aime nous raconter des histoires… Avec son Aria Group, elle réaffirme sa passion pour l’intégration de la respiration et de l’espace dans sa musique, influencée par la mélodie, forme musicale centrale à l’opéra, et par le chant expressif et lyrique de Maria Callas, qu’elle affectionne particulièrement. Un jazz authentique et frais, récompensé en 2020 par le prix du Musicien Européen décerné par l’Académie du Jazz, à voir d’urgence au Moulin à Jazz ! Une nouvelle occasion de découvrir des artistes que vous ne verrez nulle part ailleurs…

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-02-24 à 21:00

Réservez votre billet ici

LE MOULIN A JAZZ DOMAINE DE FONTBLANCHE 13127 Vitrolles 13