2022-03-03 – 2022-03-05

2022-03-03 – 2022-03-05

Montpellier Hérault 12 12 EUR Ne manquez pas les spectacle "Tinder Surprise" au Théâtre le Point Comédie ! ►Chloé et Fred se sont rencontrés sur Tinder, ont décidé de faire un enfant et pendant 9 mois, ils vont aller de surprise en surprise… Elle, c'est Chloé, une trentenaire souriante, au caractère bien trempé, adepte du « Girl Power ». Lui, c'est Fred, son petit mari d'amour, adolescent attardé, ascendant gros nounours. Ils se sont rencontrés sur Tinder, ont décidé de faire un enfant et pendant 9 mois, vont aller de surprise en surprise… Pass sanitaire obligatoire contact@lepointcomedie.fr +33 6 04 14 76 08 https://www.lepointcomedie.fr/

