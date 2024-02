TINDER BUENO par TESS DEROSE STUDIO MARIE-BELL-TH DU GYMNASE Paris, vendredi 15 mars 2024.

TINDER BUENO par TESS DEROSETess Derose dénonce le radicalisme des nouvelles féministes. Elle nous propose sa nouvelle version du féminisme haute en couleurs, les rapports hommes-femmes revisités et la drague en toile de fond. Venez rire avec elle avec des parodies de chanson en dérision et légèreté.Show on ! AUTEUR : TESS DEROSECOMEDIENNE : TESS DEROSEMISE EN SCENE : DOMINIQUE COUBES ARRANGEMENT MUSICAUX : MAXIME RICHELME

Tarif : 17.00 – 27.30 euros.

Début : 2024-03-15 à 21:30

Réservez votre billet ici

STUDIO MARIE-BELL-TH DU GYMNASE 38 Boulevard de Bonne Nouvelle 75010 Paris 75