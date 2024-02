TINDER BUENO par TESS DEROSE STUDIO MARIE-BELL-TH DU GYMNASE Paris, samedi 2 mars 2024.

TINDER BUENO par TESS DEROSETess Derose dénonce le radicalisme des nouvelles féministes. Elle nous propose sa nouvelle version du féminisme haute en couleurs, les rapports hommes-femmes revisités et la drague en toile de fond. Venez rire avec elle avec des parodies de chanson en dérision et légèreté.Show on ! AUTEUR : TESS DEROSECOMEDIENNE : TESS DEROSEMISE EN SCENE : DOMINIQUE COUBES ARRANGEMENT MUSICAUX : MAXIME RICHELME

Tarif : 17.00 – 27.30 euros.

Début : 2024-03-02 à 21:30

STUDIO MARIE-BELL-TH DU GYMNASE 38 Boulevard de Bonne Nouvelle 75010 Paris 75