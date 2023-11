Darcy & Les Tambours du Bronx SALLE COLYS HAIE Catégories d’Évènement: 61800

Tinchebray Darcy & Les Tambours du Bronx SALLE COLYS HAIE, 22 mars 2024, TINCHEBRAY. Darcy & Les Tambours du Bronx SALLE COLYS HAIE. Un spectacle à la date du 2024-03-22 à 20:30 (2024-03-22 au ). Tarif : 27.0 à 27.0 euros. UNE SOIRÉE ROCK, PUNK & MÉTAL ! Darcy, Les Tambours du Bronx Votre billet est ici SALLE COLYS HAIE TINCHEBRAY rue des bourreliers 61800 27.0

EUR27.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: 61800, Tinchebray Autres Lieu SALLE COLYS HAIE Adresse rue des bourreliers Ville TINCHEBRAY Departement 61800 Lieu Ville SALLE COLYS HAIE latitude longitude 48.76110051366498;-0.7335972348634567

SALLE COLYS HAIE TINCHEBRAY 61800 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tinchebray/