Tina Rose Les Disquaires Paris, dimanche 10 mars 2024.

Le dimanche 10 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant PAF : 5 EUR

Avec sa guitare, Tina Rose chante avec spontanéité et audace.

Tina Rose est une jeune artiste dans l’air du temps, actuelle, sensible et drôle. Entre pop, folk et chanson française, elle raconte avec justesse et précision des expériences introspectives, des histoire humoristiques et érotiques. Désir, jalousie, injonctions… Tina Rose met en musique des espoirs et des préoccupations à la fois universels et intimes. Ses textes teintés de sensualité abordent sans complexes des thèmes réalistes. Ses premières chansons dévoilent une expression sincère et une musicalité entrainante.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

