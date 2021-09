Paris Le Point Ephémère île de France, Paris TIÑA | Point Ephémère Le Point Ephémère Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 7 octobre 2021

VEDETTES et Point Ephémère présentent TIÑA TIÑA Tiña est groupe d’indie-rock londonien mené par Josh Loftin. D’un côté un clip (« Dip ») tourné sur le Westminster Bridge en mini-short et mégaphone et de l’autre des paroles angoissées sur l’amour ou la mort : le sérieux est contrebalancé ici à tout va par la bêtise et l’amusement, à l’image du cowboy au couvre-chef rose. Leur pop de weirdo est faite de cette désinvolture qui leur donne cette classe si particulière, véhicule parfait pour porter ces mélodies cathartiques, impossible à ne pas fredonner pendant le reste de la journée. Leur 1er album, « Positive Mental Health Music » produit par Dan Carey (Fontaines D.C., Kate Tempest, Franz Ferdinand…) est sorti le 06/11/2020 sur son label Speedy Wunderground (Squid, Black Midi); la référence made in UK à suivre en ce moment pour tous les fans de rock indépendants. Concerts -> Rock Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy Paris 75010

