Tina Arena, un concert unique en France SALLE PLEYEL, 16 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 16 novembre 2023

de 20h30 à 22h30

.Public adolescents adultes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 120 ans. payant

Carré OR : 96€ – Cat.1 : 76€

Cat.2 : 59€ – Cat. 3 : 45€

Tina Arena, de retour en France pour un concert unique à Paris – Salle Pleyel ! Artiste multi-récompensée, icône et fierté australienne, Tina ARENA revient en France avec un nouvel album en anglais (été 2023) et marque le début d’un nouveau chapitre dans son incroyable carrière internationale.

Artiste multi-récompensée, icône et fierté australienne, Tina ARENA revient en France avec un nouvel album en anglais (été 2023) et marque le début d’un nouveau chapitre dans son incroyable carrière internationale. L’album a été enregistré en Suède, avec des musiciens qui comptent parmi ses amis les plus proches dont Andy Taylor de Duran Duran à la guitare et l’incontournable Suédois Mattias Lindblom à la production.

Avec à son actif 100 millions de streams, 10 millions de disques vendus à travers le monde, plusieurs ARIA Awards, 2 World Music Awards, 1 ALMA Award, 12 albums studio, 4 albums live, 4 compilations, 45 singles, 37 clips et une autobiographie à succès, Tina ARENA n’a aucune intention de ralentir la cadence !

En 1998, elle choisit de quitter l’Australie pour la France où commence la connexion particulière qui unit l’artiste au public français avec les succès des titres : « Aller plus haut » ; « Je m’appelle Bagdad » ;

« Aimer Jusqu’à l’impossible » ; « Les trois cloches ». En 1998, sa carrière prend un tournant international lorsqu’elle est choisie pour chanter en duo avec Marc Anthony, « I Want to Spend My Lifetime Loving You », sur la bande originale du film Le Masque de Zorro.

En 2000, elle chante pour le concert d’ouverture des Jeux olympiques de Sydney. La même année, elle décroche le rôle d’Esmeralda dans la version anglaise de la comédie musicale Notre-Dame de Paris.

Tina ARENA est récompensée par la médaille de « l’officier dans l’ordre National des Arts et Lettres » du Ministre Français de la Culture, Frédéric Mitterrand, lors d’une cérémonie qui s’est tenue au siège du Ministère de la Culture, à Paris, le 15 décembre 2011 !

SALLE PLEYEL 252, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris

