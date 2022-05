T’in souvyin tu – Pèlerinage de Rue Berck Berck Catégorie d’évènement: Berck

T'in souvyin tu – Pèlerinage de Rue Berck, 5 juin 2022, Berck.

2022-06-05 – 2022-06-05

Avenue du Général de Gaulle Berck Pas-de-Calais Berck PÈLERINAGE DU ST ESPRIT (Pèlerinage des matelots Berckois) DE BERCK A RUE (21 km) PROGRAMME :

Rendez vous au presbytère de Berck Ville à 2H45 pour un départ à 3H précises

Cérémonie à la Chapelle du Saint Esprit à Rue à 8h

COMMENTAIRES SUR LA MARINE BERCKOISE, LES HISTOIRES DU PÈLERINAGE ….ANECDOTES…. UN TRANSFERT SERA ORGANISÉ POUR UN RETOUR SUR BERCK (retour prévu vers 9H)…

PRÉVOIR DE BONNES CHAUSSURES, UN KWAY, DE L’EAU, UN BONNET, UN CASSE CROUTE …

