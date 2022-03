TIMSIT – ADIEU PEUT-ÊTRE Toulouse, 31 mars 2022, Toulouse.

29 EUR 29 42 Au départ, j’ai pensé faire un best of de mes sketchs, pensant que mon public serait heureux de les entendre, et moi ravi de les jouer.

Ensuite je me suis dit « il faudrait faire 2 ou 3 choses nouvelles… mais comme je suis gourmand, j’en ai rajouté… et de petites choses nouvelles en petites choses nouvelles : ça a donné un nouveau spectacle.

« Adieu… peut-être. Merci…c’est sûr. » Un spectacle d’adieu.

Plutôt que de quitter mon public par sms, j’ai préféré le faire avec un spectacle.

35 ans qu’on se fréquente, c’était la moindre des choses.

