Timothée ROBERT Sunset & Sunside, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 1 juillet 2021

de 21h30 à 23h

payant

Sortie d'album « Quarks »

« Ce quintet semble invincible, armé de thêmes simples et mélodiques, d'une écriture à la dramaturgie maîtrisée et servi par une production soignée du leader lui-même.Aussitôt le disque terminé, on n'a qu'une envie : le réécouter. » – Jazz Magazine

Sunset & Sunside
60 Rue des Lombards
Paris 75001

Date complète :

2021-07-01T21:30:00+02:00_2021-07-01T23:00:00+02:00

