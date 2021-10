Timothée Joly à Point Éphémère Le Point Ephémère, 18 novembre 2021, Paris.

Le 18 novembre prochain, Timothée Joly viendra fêter la sortie de son EP ‘PLASTIQUE (Europe)’ au Point Éphémère. Entouré de ses amis et d’invités, l’EP prendra enfin vie sur scène.

Un EP dans lequel le chanteur et producteur de 25 ans précise son univers singulier, où s’entremêlent constamment l’ombre et la lumière, l’optimisme et le désespoir. Parmi les cinq morceaux qui le composent, on retrouve les futuristes « Un Coeur » et « Glaçon », précédemment sortis et illustrés par des clips à l’ambiance inquiétante. Mais on y découvre également « Laisse Briller (Les Étoiles) », sans aucun doute la chanson la plus solaire que le jeune homme ait sorti jusqu’ici.

