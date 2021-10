Versailles Royale Factory Versailles, Yvelines Timothé Poissonnet dans le bocal Royale Factory Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Timothé Poissonnet dans le bocal Royale Factory, 23 décembre 2021, Versailles. Timothé Poissonnet dans le bocal

Royale Factory, le jeudi 23 décembre à 20:30

Il nous livre, dans un tourbillon satirique effréné, une multitude de tableaux aussi drôles qu’éveillés et nous embarque instantanément dans un univers décapant où l’absurde côtoie la réalité. Plongez la tête la première et le coeur ouvert dans le Bocal : un spectacle intelligent, original et rafraîchissant. Plébiscité par la presse lors de son quatrième Festival d’Avignon cet été, Timothé poursuit sa grande tournée à la rencontre du public. Le Bocal fait partie des 9 spectacles du Festival Off d’Avignon recommandés par France Inter (2019).

22 euros tarif plein, 18 euros tarif réduit (retraité + 65 ans, étudiant – 25 ans, demandeur emploi, abonné)

Timothé Poissonnet nous surprend tout au long de son spectacle grâce à un style unique en son genre : l’humour séquentiel. Royale Factory 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-23T20:30:00 2021-12-23T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Royale Factory Adresse 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Royale Factory Versailles