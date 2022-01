Timon Imbert Trio Roll’Studio Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Roll'Studio, le samedi 29 janvier à 18:30

La création de ce groupe c’est faite très facilement. Le regroupement de 3 jeunes musiciens qui se sont rencontrés au conservatoire Pierre Barbizet de Marseille, voulant faire de la nouveauté et de la création avec des idées venant de tous les horizons. Par les compositions, les arrangements ou des reprises, le trio renouvele et offre une palette de sonorités. Yanis LAHOCINE, Piano Max PARATO, Basse Timon IMBERT, Batterie Lien écoute: [[https://www.francemusique.fr/emissions/generations-france-musique-le-live/emission-speciale-en-direct-du-conservatoire-de-marseille](https://www.francemusique.fr/emissions/generations-france-musique-le-live/emission-speciale-en-direct-du-conservatoire-de-marseille)](https://www.francemusique.fr/emissions/generations-france-musique-le-live/emission-speciale-en-direct-du-conservatoire-de-marseille)

15€ / gratuit pour les – de 12 ans

♫JAZZ♫ Roll’Studio 17 rue des Muettes 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-01-29T18:30:00 2022-01-29T21:00:00

