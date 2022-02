Timon Imbert Trio Blum Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Timon Imbert Trio Blum, 12 février 2022, Marseille. Timon Imbert Trio

Blum, le samedi 12 février à 19:00

Le Blum accueille samedi 12 le trio JAZZ : Yanis Lahocine, piano Max Parato, basse et Timon Imbert, batterie se sont rencontrés au Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille. Par les compositions, les arrangements ou des reprises, le trio renouvelle et offre une palette de sonorités jazz.

Entrée libre

♫JAZZ♫ Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T19:00:00 2022-02-12T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Blum Adresse 125 La Canebière, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Blum Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Blum Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Timon Imbert Trio Blum 2022-02-12 was last modified: by Timon Imbert Trio Blum Blum 12 février 2022 Blum Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône