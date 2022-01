Timon Imbert Trio Aglaé & Sidonie Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Timon Imbert Trio Aglaé & Sidonie, 4 février 2022, Marseille. Timon Imbert Trio

Aglaé & Sidonie, le vendredi 4 février à 20:00

Yanis Lahocine, piano Max Parato, basse et Timon Imbert, batterie se sont rencontrés au Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille. Par les compositions, les arrangements ou des reprises, le trio renouvelle et offre une palette de sonorités jazz. ——————————– Petite restauration et boissons à consommer sur place. Entrée libre, les consommations ne sont pas majorées. Jauge limitée en raison des mesures sanitaires. Pass sanitaire obligatoire.

Entrée libre

♫JAZZ♫ Aglaé & Sidonie 18 rue Beauvau, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T20:00:00 2022-02-04T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Aglaé & Sidonie Adresse 18 rue Beauvau, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Aglaé & Sidonie Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Aglaé & Sidonie Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Timon Imbert Trio Aglaé & Sidonie 2022-02-04 was last modified: by Timon Imbert Trio Aglaé & Sidonie Aglaé & Sidonie 4 février 2022 Aglaé & Sidonie Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône