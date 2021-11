Paris Goethe-Institut Paris Paris Timo Vollbrecht-Fly Magic Goethe-Institut Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Jazzycolors: Timo Vollbrecht – Fly Magic —————————————- Loin des stéréotypes du jazz, l’ensemble new-yorkais Fly Magic du saxophoniste Timo Vollbrecht se conçoit comme un collectif ouvert aux influences diverses. En conjuguant le jazz contemporain, la musique nouvelle, le post-rock, l’ambient ou encore l’écriture instrumentale, le groupe transcende alors les frontières des genres musicaux. En outre, il explore une variété de timbres à travers des moyens d’orchestration tels que la juxtaposition d’instruments acoustiques et électriques. Au Goethe-Institut, Fly Magic présentera en exclusivité des compositions inédites.

Tarifs : 10€ ; TR 5€

L'ensemble new-yorkais Fly Magic du saxophoniste Timo Vollbrecht se conçoit comme un collectif ouvert aux influences diverses. Au Goethe-Institut, Fly Magic présentera des compositions inédites.

