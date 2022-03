Timo Pheïevna + Chorale FLE Rock & Chanson, 7 avril 2022, Talence.

Timo Pheïevna + Chorale FLE

Rock & Chanson, le jeudi 7 avril à 20:00

Timo Pheïevna Trio polyphonique de contrées plus ou moins lointaines. Timo Pheïevna évoque l’ailleurs et les racines qui nous font rêver. Nous remanions, arrangeons des airs basques, asiatiques, des Balkans que l’on nous a transmis ; mêlant des créations plus imaginaires aux sonorités électroacoustiques. Nous nous sommes rencontrées dans un chœur de jeunes bordelais, c’est sous le nom Bambines que nous avons débuté et avons eu la chance de chanter, apprendre avec le Mystère des voix bulgares, des chœurs traditionnels et de passer à la radio à Sofia en 2018. Après s’être produites dans le grand Sud-ouest mais aussi en Grèce, Arménie, Géorgie, Bulgarie, Liban, Hongrie et même fait des chœurs pour les Stomp, nous élargissons notre répertoire, collaborons pour des projets cinématographiques, de collecte ethnomusicologique et jeu vidéo. La chorale FLE de la classe UPEAA du collège Blanqui de Bacalan fera la première partie ! Un projet soutenu par le département de la Gironde

3,50

Polyphonies du monde

Rock & Chanson 181 Rue François Boucher, 33400 Talence Talence Thouars Gironde



