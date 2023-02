Times Square THEATRE DE THIONVILLE THIONVILLE Catégories d’Évènement: Moselle

Thionville

Times Square THEATRE DE THIONVILLE, 14 avril 2023 00:00, THIONVILLE. Times Square Times Square. Un spectacle à la date du 2023-04-14 au 2023-05-13 20:00. Tarif : 42.0 42.0 euros. THEATRE DE THIONVILLE THIONVILLE Moselle . TIMES SQUARE Une pièce de Clément KochMise en scène par José Paul Avec Guillaume de Tonquedec, Camille Aguilar, Marc Fayet, Axel Auriant Après le triomphe de « La Garçonnière », Guillaume de Tonquédec retrouve le metteur en scène José Paul pour une pièce taillée à sa démesure qui offre la promesse d’une soirée new-yorkaise à la fois drôle et touchante. A l’écriture, le dramaturge Clément Koch, qui signa notamment « Sunderland », nous plonge avec délices dans les secrets de fabrication du métier d’acteur, fussent-ils loufoques et désopilants. ?Une comédie théâtrale finalement bien dans l’air du temps tant elle nous rappelle combien cet art est un besoin essentiel. . Votre billet est ici. TIMES SQUARE Une pièce de Clément Koch

Mise en scène par José Paul Avec Guillaume de Tonquedec, Camille Aguilar, Marc Fayet, Axel Auriant

Après le triomphe de « La Garçonnière », Guillaume de Tonquédec retrouve le metteur en scène José Paul pour une pièce taillée à sa démesure qui offre la promesse d’une soirée new-yorkaise à la fois drôle et touchante. A l’écriture, le dramaturge Clément Koch, qui signa notamment « Sunderland », nous plonge avec délices dans les secrets de fabrication du métier d’acteur, fussent-ils loufoques et désopilants. ?Une comédie théâtrale finalement bien dans l’air du temps tant elle nous rappelle combien cet art est un besoin essentiel. Votre billet est ici.

Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu THEATRE DE THIONVILLE Adresse 30, bd du Marechal Foch Ville THIONVILLE Tarif 42.0-42.0 euros lieuville THEATRE DE THIONVILLE THIONVILLE Departement Moselle

THEATRE DE THIONVILLE THIONVILLE Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thionville/

Times Square THEATRE DE THIONVILLE 2023-04-14 was last modified: by Times Square THEATRE DE THIONVILLE THEATRE DE THIONVILLE 14 avril 2023 00:00 Théâtre de Thionville Thionville

THIONVILLE Moselle