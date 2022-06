Times square

Times square, 6 janvier 2023, . Times square



2023-01-06 20:00:00 20:00:00 – 2023-01-06 6 30 Une audition fictive et une rencontre arrangée par Bobby, le frère dévoué de Matt qui souhaite qu’il reprenne goût au métier.

Guillaume de Tonquédec, popularisé par la série Fais pas ci, fais pas ça, retrouve le metteur en scène José Paul pour une pièce taillée à sa démesure qui ffre la promesse d’une soirée new-yorkaise à la fois drôle et touchante. Dans un vieil immeuble du quartier de Times Square, Matt Donovan, comédien au mauvais caractère cabossé par la vie, va devoir coacher une jeune actrice pour une audition dans Roméo et Juliette. Une audition fictive et une rencontre arrangée par Bobby, le frère dévoué de Matt qui souhaite qu’il reprenne goût au métier.

