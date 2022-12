Timée de Platon Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Lorsque, aux Musées du Vatican, l’on pénètre dans la Chambre de la Signature, le regard se trouve happé et totalement subjugué par la majesté qui ressort de la fresque monumentale de l’École d’Athènes de Raphaël, avec, au centre de la composition, Platon, le Timée à la main.



Que le Timée soit « au centre du centre » n’a rien de surprenant. Ce dialogue est à n’en pas douter l’un des textes fondamentaux de la tradition philosophique, à tel point qu’il est devenu, pour la culture occidentale, une véritable icône. Son influence tant directe qu’indirecte s’est fait sentir et a perduré tout au long des vingt-cinq siècles qui nous séparent de Platon, s’étendant et rayonnant bien au-delà de la philosophie, pour embrasser un large spectre de domaines, allant, entre autres, de la théologie aux mathématiques ou à la médecine.

La récente parution aux éditions Mondadori, dans la collection « Scrittori greci e latini » de la Fondazione Lorenzo Valla, d’une nouvelle édition critique du Timée, accompagnée d’une riche introduction et de précieux commentaires est l’occasion pour les auteurs de dialoguer sur ce curieux dialogue en forme de quasi-monologue, pour exposer leur travail et présenter leurs choix éditoriaux. Présentation par les auteurs d’une nouvelle édition critique du Timée, avec introduction et commentaire, de récente parution aux éditions Mondadori-Fondazione Lorenzo Valla. Organisé par le Centre d’étude sur la pensée antique « Kairos kai logos ». info@kairoskailogos.com http://www.kairoskailogos.com/ Aix-en-Provence

