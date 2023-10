Sortie loisirs : Time Tripper : parc de loisirs indoor Time Tripper Paris, 14 octobre 2023, Paris.

Les sorties 11-15 et 15-17 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les jeunes Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville.

Samedi 14 octobre 2023, sortie Time Tripper : parc de loisirs indoor, en après-midi sur réservation

Dans un complexe de loisirs d’un nouveau genre vous devrez relever des défis insolites en traversants 6 époques, appelées des « époks ». Des jeux de courtes aventures en intérieur, où l’on résout des énigmes, écoute des musiques, tire sur des zombies, à l’image des jeux Fort Boyard et Koh Lanta, qui mêle action et réflexion et s’adapte au niveau des joueurs grâce à la technologie numérique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

