Time To Tramp SALLE JONESCO, 25 février 2023, VALENTIGNEY.

Time To Tramp SALLE JONESCO. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 20:30 (2023-02-25 au ). Tarif : 25.2 à 25.2 euros.

PORTE QUINZE (PLATESV-D-2020-007165 / 007166) présente : ce concert. Fondé en 2017 autour du chanteur et pianiste Angelo Dolcemare, Time To Tramp est devenu LE tribute référence du groupe mythique Supertramp. Time To Trampest une formation issue de la fusion de musiciens professionnels aux parcours particulièrement étoffés dans différents univers musicaux. Que ce soit en accompagnant des artistes de notoriété internationale ou dans l’élaboration de leurs projets personnels, les sept musiciens de Time To Tramp, multi-instrumentistes et chanteurs, rayonnent par leur énergie communicative.Avec plus de 40.000 spectateurs sur sa première tournée et des concerts à guichet fermé, Time To Tramprevient en 2023 avec un nouveau spectacle encore plus fort et plus immersif ! Une nouvelle mise en scène et de nouveaux décors pour retranscrire en live la puissance et l’émotion du groupe culte des années 70s-80s. Time To Tramp Time To Tramp

SALLE JONESCO VALENTIGNEY 72 Rue Villedieu Doubs

