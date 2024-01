Time to tell Musée national de Port-Royal des Champs Dourdan, mercredi 5 juin 2024.

Time to tell Rapport à son art, au temps, aux autres, à soi Martin Palisse, jongleur virtuose, se dé-livre, avec humour et pudeur, dans un autoportrait qui le dépasse. 5 8 juin Musée national de Port-Royal des Champs Tarif b (durée 1h20)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-05T20:30:00+02:00 – 2024-06-05T21:50:00+02:00

Fin : 2024-06-08T18:00:00+02:00 – 2024-06-08T19:20:00+02:00

Cette maladie a déterminé presque toute sa vie ; il était temps pour lui d’en parler, en mots et en jongles, précis, puissants. Rapport à son art, au temps, aux autres, à soi Martin Palisse, jongleur virtuose, se dé-livre, avec humour et pudeur, dans un autoportrait qui le dépasse.

Trois balles, un rectangle de lumière blanche au sol, tel un couloir d’hôpital, et une bande son. Martin Palisse, pieds nus, raconte son histoire avec la mucoviscidose et ce en quoi elle l’a déterminé depuis l’enfance en tout. La parole, directe ou enregistrée, s’articule avec ses mouvements, ceux de ses balles, minimalistes, techniques, esthétiques. Entre lenteur et accélération, il exprime la tension, l’incertitude, le poids de la maladie sur sa trajectoire de vie. Le jonglage, au plus près du public dans un espace bi-frontal, est physique, puissant, radical et le circassien pousse ce fameux corps jusque dans ses retranchements. Mis en scène avec David Gauchard, ce cirque de l’intime pose une question cruciale un élément imposé qui nous façonne autant est-il finalement contingence ou nécessité ?

Théâtre Cirque (en famille dès 10 ans)

Du mercredi 5 au samedi 8 juin 2024 au Musée National de Port-Royal des Champs, Magny-les-Hameaux.

En partenariat avec le Musée national de Port-Royal des Champs.

Musée national de Port-Royal des Champs Route des granges Dourdan 91410 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/time-to-tell.htm »}]

Théâtre Cirque