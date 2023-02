Time To Tell – David Gauchard et Martin Palisse Les Arcades – Centre Culturel de Créon Créon Créon Catégories d’Évènement: Créon

Gironde Créon 15 EUR Dans ce spectacle de jonglage contemporain, Martin Palisse raconte sa maladie, la mucoviscidose mettant en scène le portrait intime du jongleur. David Gauchard, le metteur en scène capture la parole de Martin Palisse dans un acte de jonglage radical. Dans ce spectacle de jonglage contemporain, Martin Palisse raconte sa maladie, la mucoviscidose mettant en scène le portrait intime du jongleur. David Gauchard, le metteur en scène capture la parole de Martin Palisse dans un acte de jonglage radical. +33 5 56 30 65 59 Association Larural Christophe Raynaud De Lage

