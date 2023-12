Time to dream – André Villéger / Alain Jean-Marie Le Son de la Terre Paris 05 Catégories d’Évènement: ile de france

Paris 05
Time to dream – André Villéger / Alain Jean-Marie
Le Son de la Terre
Paris 05, 21 mars 2024, Paris 05.
Le jeudi 21 mars 2024

de 20h00 à 23h00

Billetterie concert Time To Dream : 25 EUR

La rencontre de deux légendes du jazz, entre tradition et modernité. Time to Dream allie des standards du jazz et des compositions originales d’André Villéger, qui ont pour point commun d’explorer la thématique de la ballade. On y retrouve des titres signés par McCoy Tyner, Jimmy Rowles, Hank Jones, DukeEllington et même Raymond Fol, un des grands pianistes français des années 1950. La rencontre entre le saxophone ténor d’André Villéger et le piano d’Alain Jean-Marie est un véritable bonheur pour les férus de jazz : chaque morceau témoignede leur passion et de leur talent exceptionnel. Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05 Contact : https://www.facebook.com/camilleproductions https://www.facebook.com/camilleproductions https://www.sondelaterre.fr/event/time-to-dream-andre-villeger-alain-jean-marie/#billetterie

TIME TO DREAM – André Villéger / Alain Jean-Marie
Le Son de la Terre
2 Port de Montebello
75005 Paris 05

