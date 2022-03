TIME DESIGN, Exposition de la Montre Bracelet Cité du Temps, 14 avril 2022, Genève.

La recherche esthétique et le souci du détail font partie du mode d’expression privilégié de la montre. L’exposition « Time Design » propose de découvrir les différentes facettes de cette créativité horlogère à travers un voyage dans le temps. Évoquant brièvement les montres de poche, cette balade immersive met à l’honneur la montre-bracelet et ses nombreuses itérations stylistiques, des montres de forme aux réalisations contemporaines en passant par les « tool watches ». Au fil des vitrines, imaginées par les étudiants de l’ECAL/Ecole cantonale d’art de Lausanne, le visiteur découvre une centaine de pièces qui illustrent l’inventivité et la diversité du design horloger. Watches and Culture, pôle culturel de la Fondation de la Haute Horlogerie et curateur de l’événement, a imaginé sept univers inspirants pour illustrer ce formidable élan créatif. **Génie créatif de la poche au poignet** En châtelaine, en broche ou en pendentif, la montre-bijou comme la montre à gousset des siècles passés font preuve d’une magnifique inventivité parfaitement servie par les métiers d’art. **La montre-bracelet dans toute sa diversité** Avec l’avènement de la montre-bracelet au début du XXe siècle, l’aspect fonctionnel des garde-temps s’accompagne au fil des modes et des innovations techniques de fantaisie et d’inventivité. Les formes varient, les matériaux changent, les volumes s’adaptent. **Publicité horlogère, extension de l’innovation** La montre trouve un support de création à son image à travers la sélection d’une centaine de publicités horlogères effectuée par les étudiants de l’ECAL/Ecole cantonale d’art de Lausanne dans les archives du magazine Europastar des années 1940 à 2000. **Gérald Genta (1931-2011), designer des temps modernes** Formé à la joaillerie et à l’orfèvrerie, Gérald Genta a consacré sa vie à l’exploration de la montre-bracelet sous toutes ses formes. Créateur de génie, il a imaginé nombre de modèles iconiques tels que la SAS Polerouter™, la Royal Oak™, la Nautilus™, l’Ingénieur™, la Bulgari-Bulgari™, la Gefica Safari™… L’industrie horlogère lui doit quelques-uns de ses plus grands succès, le design horloger ses lettres de noblesse. Avec Gérald Genta, la montre-bracelet est devenue un sujet d’étude aussi bien esthétique qu’ergonomique. Homme de son époque, il aura réussi à la transcender par son irréductible singularité. Découvrez-le à travers ses œuvres, dessins, peintures et garde-temps exceptionnels. **Horlogerie contemporaine, laboratoire créatif** Depuis une vingtaine d’années, la montre emprunte des chemins de traverse. Rompant avec le classicisme horloger, elle prend des accents futuristes et décomplexés, quand elle ne renoue pas avec la grande tradition des métiers d’art pour s’afficher comme un tableau de maître. **Futur du temps ou temps du futur ?** 2122 un nouveau regard sur le temps… Les étudiants de la chaire en design horloger de la HEAD – GENÈVE/Haute École d’Art et Design ont imaginé les artefacts qui, dans un siècle, serviraient au décompte du temps. À travers cinq projets, représentés chacun par une maquette, le temps devient un concept à apprivoiser. **Réalité augmentée, de l’objet à la montre** Grâce à cette expérience ludique et sensorielle de réalité augmentée, six icônes horlogères se laissent découvrir à travers le prisme d’un objet physique symbolisant un élément clé de leur design. Présentée en avant-première au salon Watches and Wonders Geneva, l’exposition « Time Design » s’ouvre au grand public du 14 avril au 8 mai 2022 au Pont de la Machine à Genève. L’occasion de découvrir ou redécouvrir l’une des facettes du génie horloger qui fait de la montre une expression pure et variée du design sous toutes ses coutures. ————————————– **Time Design** Pont de la Machine, 1204 Genève – 14 avril – 8 mai 2022 Horaires d’ouverture : mardi à dimanche 12h – 19h, jeudi 12h – 21h **Entrée libre** **Visites guidées possible** #timedesign #watchescltr #geneva #geraldgenta Plus d’information sur: [[watchesandculture.org/timedesign](watchesandculture.org/timedesign)](watchesandculture.org/timedesign)

