TIMAL le moulin, 3 juin 2022, Marseille.

TIMAL

le moulin, le vendredi 3 juin à 20:30

[http://www.facebook.com/TimalOfficial](http://www.facebook.com/TimalOfficial)2016, TIMAL a rapidement marqué les esprits, notamment avec sa série de freestyles “Rapport”. Originaire de Champs-sur-Marne, dans le 77, le jeune rappeur fait monter la pression jusqu’en avril 2018 où il dévoile son premier album “Trop Chaud”. Très attendu, ce premier opus rencontre un franc succès et sera certifié disque de Platine. Moins de deux ans plus tard, en février 2020, Timal offre à son public un second album, “Caliente”, qui sera également certifié Platine. Fort de ses deux disques de Platine, et à seulement 24 ans, Timal comptabilise désormais plus de 350 millions de vues sur sa chaine Youtube et continue son ascension. Après avoir retrouvé le chemin des studios, le rappeur dévoilait le 15 octobre 2021 son 3ème album: “Arès”, produit par Caliente Records et distribué par Argentic Music (Capitol/Universal Music). www.facebook.com/TimalOfficial

21,99€

♫RAP♫

le moulin 47 boulevard Perrin, 13013 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T20:30:00 2022-06-03T23:00:00