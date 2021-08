Marseille le moulin Bouches-du-Rhône, Marseille TIMAL le moulin Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saag Le Moulin et Arachnée Productions présentent TIMAL Jeune rappeur issu du 77, Timal se fait rapidement connaître grâce à une série de « freestyles » Internet, les désormais célèbres « Rapport 1,2,3,4,5 & 6 » qui culminent chacun à plusieurs millions de vues. Si Timal capte aussi rapidement l’attention du public, c’est grâce à une agressivité et une hargne vocale à part, ainsi qu’à des textes crus et imprégnés d’une réalité sombre et désenchantée. Après avoir clôturé sa série, il sort le single « Vatos », qui devient un succès viral instantané aujourd’hui certifié Single Or. Son premier album « Trop chaud » sorti en avril 2018 est un véritable succès. [https://www.facebook.com/TimalOfficial](https://www.facebook.com/TimalOfficial) – – – – – – – – – – – INFOS PRATIQUES 21.99€ en prévente exclusivement sur notre site 24€ sur place

