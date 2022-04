Tim Paris Danceteria, 17 avril 2022, Marseille.

Tim Paris

Danceteria, le dimanche 17 avril à 23:55

Cette veille de jour férié nous recevons Tim Paris. Dj et Producteur, il sort son premier album en 2013 sur le label “My favorite Robot”. Acclamé par la critique en France et à l’étranger. fondateur du label MARKETING il oc-fonde avec IVAN SMAGGHE le projet “It’s Fine Line” avec un album en 2018 sur KTDJ. Il est à l’origine de nombreux remixes, de nombreux artistes comme Metronomy, The XX, Polo & Pan, Salif Keita et Telepopmusik… En 2022 il signe son retour avec un second album solo sur le label indépendant Ekleroshock : WE US Support Djs: Remain + Chris Gavin préventes: [https://shotgun.live/fr/events/tim-paris-danceteria](https://shotgun.live/fr/events/tim-paris-danceteria)

De 6,99 à 15,99€ en pré-vente

Danceteria 18 Rue Saint-Saëns 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



