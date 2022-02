Tim le petit garçon métis Association Dona Beatriz Bures-sur-Yvette Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette

Tim le petit garçon métis Association Dona Beatriz, 25 février 2022, Bures-sur-Yvette.

du vendredi 25 février au vendredi 23 décembre

Lecture en ligne offerte par Dona Beatriz —————————————– Association Dona Beatriz a pour vocation la prévention de l’illettrisme auprès des jeunes enfants, Ces lectures en lignes permettent de promouvoir la lecture et de donner le goût de lire aux tout-petits. « CollectionDB » est une marque de livres solidaires qui aborde avec une pédagogie philosophique et bienveillante des valeurs comme la solidarité, la tolérance et le respect des différences, et permet ainsi aux enfants de renforcer leur confiance en eux. Écrits et illustrés par des bénévoles Dona Beatriz, les bénéfices de ces livres sont exclusivement destinés au financement de projets pour les enfants défavorisés.

Se connecter avec le lien zoom 5 minutes avant : https://us04web.zoom.us/j/74757796753?pwd=PAb3fPmYVjYho9RpvUqeXP2_3M-iNw.1

