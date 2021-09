Tim Etchells Centre Georges Pompidou, 2 octobre 2021, Paris.

Qu’y a-t-il entre nous ? – Installation

Qu’y a-t-il entre nous ?

(What is between us?)

La dernière œuvre en néon de l’artiste et performeur Tim Etchells, commandée par les spectacles vivants du Centre Pompidou, est une installation de plus de 43 mètres de long, composée de lettres de 3 mètres de haut. Apposée à la façade du bâtiment à 20 mètres au-dessus de la piazza, l’œuvre d’Etchells s’adresse à la ville en posant une question vive et vivante qui se laisse lire à de multiples niveaux. Avec cette phrase courante en français comme en anglais, ici sortie de tout contexte – Etchells soulève une délicate question sur ce que nous partageons, sur ce qui nous lie et ce qui nous sépare.

« Qu’y a-t-il entre nous ? » résonne comme une interpellation du bâtiment lui-même en direction des visiteurs, marquant l’intensité d’une relation et appelant à se remémorer son importance. C’est une question pour les amis et les amants, une question pour les voisins, les collègues de travail et les citoyens, ainsi qu’une question qui s’adresse à des groupes plus larges, des communautés et même des nations. Elle peut aussi s’entendre comme une question posée à la société française, en forme de retour sur la distanciation sociale (« entre… ») et sur les liens, les déliaisons et les conflits qui nous travaillent silencieusement. En traversant la piazza, en marchant vers le métro, en passant à pied en voiture ou en vélo, chaque personne est rapidement impliquée dans l’enquête à la fois très intime et politique d’Etchells, chacun apportant ses propres inflexions et réponses à la question posée.

Les pièces en néon de Tim Etchells s’inspirent souvent de ses fascinations plus larges en tant qu’artiste, écrivain et créateur de performances, explorant les aspects contradictoires du langage – la rapidité, la clarté et la vivacité avec lesquelles il communique une narration, une image et des idées, et en même temps son étonnante propension à créer un riche champ d’incertitude et d’ambiguïté.

Par le biais de phrases simples écrites au néon, Etchells s’efforce de créer des récits miniatures, des moments de confusion, de maladresse, de réflexion et d’intimité. Les phrases inventées par Etchells se découvrent dans les rues d’une ville, jouant avec l’architecture et l’emplacement de bâtiments ou dans l’espace d’une galerie en cube blanc. Le spectateur se retrouve impliqué dans une situation qui n’est pas entièrement révélée, ou dans une formulation linguistique qui génère confusion ou ambiguïté. Comme souvent dans le travail d’Etchells, les parties manquantes de l’image sont aussi importantes que les éléments présents. Invoquant une histoire ou projetant une idée hors contexte, l’œuvre nous invite à entrer, mais dans quoi exactement ? Nous n’en sommes pas complètement sûrs.

