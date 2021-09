Tim Dup Scène Prévert, 21 octobre 2021, Joinville-le-Pont.

Tim Dup

Scène Prévert, le jeudi 21 octobre à 20:30

La course folle de Tim Dup, son 3ème opus, promet de faire danser les beaux jours au-delà de l’été ! L’album est un concentré de gourmandises. On y retrouve une plume ciselée. On y découvre une voix affranchie de son air juvénile, maitrisée de plus belle. Tim Dup a ce don de nous emmener dans le royaume de la métaphore. « Je distille le jour, j’alambique les nuages ». Il teinte aussi sa musique d’une liberté́ nouvelle. L’artiste accorde désormais son piano solitaire aux échos d’autres musiciennes, d’autres musiciens : cordes, harpe, flûte, guitares, rythmes, basse électrique, et deux pianistes de génie, Thomas Enhco et Alexandre Tharaud. Il unit sa voix à celles de trois femmes artistes, Anaïs Dumoustier, pour la première fois chanteuse, Aurèlie Saada et Marguerite dite Saane. Chaque titre raconte un fragment d’histoires, chaque chanson scande des images de cinéma. Tim Dup poétise l’amour et nous promène dans la chaleur des villes italiennes, des hauteurs de Naples et de Montecalvario, jusqu’aux souvenirs d’enfance par les chemins de Toscane Cet album est né pendant le premier confinement, entre les fruits naissants du vignoble, le soleil généreux du printemps et l’immobilité́ suggérée. En première partie, le jeune parisien Hugo Pillard : réalisateur de clips (dont ceux de Tim Dup) malaxe une pop aussi mélancolique que sautillante, sur des chorégraphies loufoques.

Tarif Festi’Val de Marne 20euros (plein tarif)/12 euros (tarif réduit)

Concert pop, dans le cadre du partenariat avec le Festi Val-de-Marne organisé par le Conseil départemental.

Scène Prévert 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont Val-De-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T20:30:00 2021-10-21T22:00:00