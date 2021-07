Nantes Salle Paul Fort Loire-Atlantique, Nantes Tim Dup Salle Paul Fort Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Tim Dup Salle Paul Fort, 2 décembre 2021-2 décembre 2021, Nantes. Tim Dup

Salle Paul Fort, le jeudi 2 décembre à 20:30

Il teinte pour l’heure sa musique d’une nouvelle liberté, trouve des compagnons à son piano solitaire, redonne des couleurs à ses partitions, « distille les jours et alambique les nuages » pour faire danser les beaux jours. Plus lumineux que jamais avec des compositions gorgées de soleil aux joyeuses métaphores, aux textes ciselés, il renoue avec une certaine légèreté et nous convie à d’heureuses et chaleureuses retrouvailles.

De 16 à 21€

Tim Dup nous lance dans une course folle aussi solaire que réjouissante.e. Salle Paul Fort 9 rue Basse-Porte 44000 Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T20:30:00 2021-12-02T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Salle Paul Fort Adresse 9 rue Basse-Porte 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Salle Paul Fort Nantes