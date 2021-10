Tim Dup – Rock School Barbey Rock School Barbey, 3 décembre 2021, Bordeaux.

Rock School Barbey, le vendredi 3 décembre à 20:30

**_La course folle_** est un concentré de gourmandises. On y retrouve une plume accomplie, des textes ciselés, pop’isés de soleil. On y découvre une voix affranchie de son air juvénile, maîtrisée de plus belle, ce timbre qui s’amuse et louvoie d’octave en octave. Il lui en a fallu des heures de scènes depuis **_Mélancolie heureuse_** (2017), pour oser jouer d’elle, jusque dans les arrangements. Il lui en a fallu du travail pour flirter les refrains avec légèreté. Dans son disque précédent, l’artiste interrogeait en mineur l’avenir de la planète, le poids du temps et le sens de la transmission. **2020** et son lot d’incertitudes ont évanoui, tournée et tergiversations. _**Qu’en restera-t-il ?**_ Son auteur répond en majeur et choisit de twister l’intensité de la vie, la beauté de l’éphémère, panache d’élégance moderne et de sincérité. Ce cru **2021** est délicieux, **Tim Dup** lumineux. On y retrouve ses fragances inspirées du réel et ses compagnons fidèles. L’amitié et la complicité dans la création ont créé une émulsion particulière dans l’entourage de l’artiste. **Pavane** co-produit ses albums depuis son premier EP. **Hugo Pillard** réalise un à un ses clips. **Diane Sagnier** retrouve la photographie et les réalisations visuelles. **Fab Dupont** a repris, pour cette nouvelle édition, les rênes du mixage. Si Tim écrit, compose, arrange et produit ses chansons, il n’est pas seul. Il aime s’entourer et mettre au jour le talent des autres. _**La course folle**_ est une aventure collective. Un troisième disque de haut vol qui raconte _**La légèreté**_ précieuse et nous déploie du **_Soleil_** vers **_Les cinquantièmes hurlants._** Un album gourmand de chansons. **Tim Dup** lance les invitations des retrouvailles ensoleillées, il est temps de dérider l’hiver, vers la course folle de l’été !

18€ (Prévente) / 21€ (Sur place)

La course folle de Tim Dup, son 3ème opus, promet de faire danser les beaux jours ! L’artiste confie en souriant, avoir pris ô combien du plaisir à l’écrire et le composer. On le croit.

Rock School Barbey



