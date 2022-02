Tim Dup Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement

Tim Dup Marseille 6e Arrondissement, 10 juin 2022, Marseille 6e Arrondissement. Tim Dup Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement

2022-06-10 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-10 Espace Julien 39 Cours Julien

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône 22 22 Tim Dup est un jeune auteur-compositeur-interprète très prolifique avec déjà trois albums à son actif depuis 2017 !



Il fait partie de cette nouvelle génération de la scène francophone qui compte, assimilant les codes de cette chanson éternelle qu’on aime tant en l’adaptant à notre époque…



Sur son nouveau disque, on retrouve une plume accomplie, des textes ciselés, « pop’isés » de soleil.



Tim Dup est lumineux. Il partagera son univers poétique seul avec son piano dans l'ambiance intime du Café Julien le 10 Juin 2022.

