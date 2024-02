TIM DUP CONCERT INCLUANT UNE LECTURE MUSICALE Cabaret Vauban Brest, jeudi 29 février 2024.

On vous attend nombreux pour le concert de TIM DUP incluant une lecture musicale de son nouvel ouvrage « Je suis fait de leur absence ».

A la fois vif et délicat, le premier roman de Tim Dup explore avec nuances la question des violences intrafamiliales, tout en reconduisant le lecteur dans la maison universelle de son enfance.

Une configuration émouvante et intimiste, au plus près des mots et du texte, pour donner à ce récit une toute autre envergure, tout en étant très proche des gens.

Avec en première partie l’artiste brestois, candida The Voice 2024 Noah Gaillard (compo et reprises)

Attention les places sont limitées!!! .

Début : 2024-02-29 20:30:00

fin : 2024-02-29

Cabaret Vauban 17 avenue georges clemenceau

Brest 29200 Finistère Bretagne

