café Julien, le vendredi 10 juin à 21:00

TIM DUP est un jeune auteur-compositeur-interprète très prolifique avec déjà trois albums à son actif depuis 2017! Il fait partie de cette nouvelle génération de la scène francophone qui compte, assimilant les codes de cette chanson éternelle qu’on aime tant en l’adaptant à notre époque… Sur son nouveau disque, on retrouve une plume accomplie, des textes ciselés, « pop’isés » de soleil. TIM DUP est lumineux. Il partagera son univers poétique seul avec son piano dans l’ambiance intime du CAFE JULIEN le 10 Juin 2022.

22€

♫♫♫ café Julien 39 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-10T21:00:00 2022-06-10T23:30:00

