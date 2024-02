TIM DUP CABARET VAUBAN Brest, jeudi 29 février 2024.

Vont se mêler dans cette soirée à la fois des instants de lecture du roman (Je suis fait de leur absence édité chez Stock et qui est sorti le 3 janvier 2024) et des moments de chansons, issues de ses différents albums, qui puissent épauler les thématiques du livre et s’insérer dans l’histoire. Une configuration émouvante et intimiste, au plus près des mots et du texte, pour donner à ce récit une toute autre envergure, tout en étant très proche des gens.

Tarif : 10.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-02-29 à 20:30

Réservez votre billet ici

CABARET VAUBAN 17 avenue Georges Clémenceau 29200 Brest 29