Date et horaire exacts : Le jeudi 21 octobre 2021

de 20h30 à 23h

payant

« La course folle » de Tim Dup, son 3e opus, promet de faire danser les beaux jours ! L’artiste confie en souriant, avoir pris ô combien du plaisir à l’écrire et le composer. On le croit. L’album est un concentré de gourmandises. On y retrouve une plume accomplie, des textes ciselés, pop’isés de soleil. On y découvre une voix affranchie de son air juvénile, maîtrisée de plus belle, ce timbre qui s’amuse et louvoie d’octave en octave. Il lui en a fallu des heures de scènes depuis « Mélancolie heureuse » (en 2017), pour oser jouer d’elle, jusque dans les arrangements. Il lui en a fallu du travail pour flirter les refrains avec légèreté. Dans son disque précédent, l’artiste interrogeait en mineur l’avenir de la planète, le poids du temps et le sens de la transmission. 2020 et son lot d’incertitudes ont évanoui tournée et tergiversations. Qu’en restera-t-il ? Son auteur répond en majeur et choisit de twister l’intensité de la vie, la beauté de l’éphémère, panache d’élégance moderne et de sincérité.

Trente, c’est un projet musical qui ne veut pas choisir. Pop, surf rock, musique électronique, trap : pas de jaloux·ses, tout y est. La musique de Trente a beau être parfois chaotique et violente, elle s’éclaire aussi de moments pop, aussi aériens qu’une brise d’été qui ne finirait jamais. L’imagerie du conte, du cinéma indé et fantastique l’inspire et influence son travail. L’image, la musique et la poésie sont des moyens d’expression forts qui l’animent tous les jours.

