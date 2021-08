TiM! Cour du Château de Sully-sur-Loire, 5 septembre 2021, Sully-sur-Loire.

TiM!

Cour du Château de Sully-sur-Loire, le dimanche 5 septembre à 15:00

Dans ses chansons aux mélodies et aux textes soignés, TiM! chante pour figer le temps, retenir les histoires qui se finissent, se fadent ou s’épuisent. De la chanson française pop/folk, biographique parfois, photographique souvent. Malicieux quand il se rêve en pièce de lingerie féminine blotti contre sa princesse, il sait aussi se faire plus sombre quand une rupture colle à la peau. Ses balades nous entrainent d’Arcachon à Brooklyn pour en capter la poésie. L’époque l’inspire aussi et il nous invite à la résilience malgré les ronces, les épines sous un ciel carabine. Dans le titre participatif un dimanche au ralenti, c’est cette année en pause qu’il évoque. En 6 ans et deux albums, l’auteur compositeur interprète orléanais a enchainé les concerts. Ce sera seul à la guitare qu’il défendra ses titres pour un moment privilégié. TiM!, grand gagnant de la Mélodie du Loiret La Mélodie du Loiret, une série de mini-concerts d’artistes loirétains, a été organisé par le Département du Loiret à la rentrée de septembre 2020 dans le but de soutenir la culture et plus précisément les musiciens pendant la pandémie. Un vote a ensuite été réalisé auprès des Loirétains pour soutenir leur artiste préféré, la récompense : participer au Festival de Sully ! Plus de 3000 Loirétains ont participé à ce vote et TiM! a été élu grand gagnant du concours.

Entrée gratuite sur réservation

TiM!

Cour du Château de Sully-sur-Loire Chemin de la Salle Verte, Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-05T15:00:00 2021-09-05T16:30:00