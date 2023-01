TILT! Bonchamp-lès-Laval, 23 février 2023, Bonchamp-lès-Laval . TILT! 55 Rue du Maine Les Angenoises Bonchamp-lès-Laval Mayenne Les Angenoises 55 Rue du Maine

Mayenne Dans le cadre du Festival Monte Dans L’Bus 2023 : « le festival pour enfants qui rend jaloux les parents ! ». Ce festival se déroule du 21 février au 26 février 2032 dans Laval et son agglomération. TILT ! est un concert qui redonne vie à l’une des décennies les plus cultes, joyeuses et insouciantes de notre imaginaire collectif : les années 80 ! Au milieu d’une chambre, entre les puzzles éparpillés, le radiocassette et les patins à roulettes, les musiciens de Chapi Chapo et les petites musiques de pluie réinventent la bande son de leur enfance. INFO PRATIQUE :

· Lieu : Les Angenoises

· Durée : 45 min

· Tarif unique : 6€

· Public : dès 4 ans

