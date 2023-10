Réparez votre dressing en boutique TILLI ! TILLI Paris Notre-Dame de Lorette Paris, 20 octobre 2023, Paris.

Réparez votre dressing en boutique TILLI ! 20 et 21 octobre TILLI Paris Notre-Dame de Lorette

Chez TILLI, nous faisons appel aux meilleurs artisans couturiers et maroquiniers français pour entretenir et faire perdurer votre dressing. A l’occasion des Journées Nationales de la Réparation, nos artisans vous donnent rendez-vous en boutique pour vous présenter leur savoir-faire. Apportez-leur vos pièces, ils vous conseilleront et vous accompagneront sur la meilleure réparation. Vous bénéficiez de 10€ offerts sur votre prestation avec le code JNR10 ! Code à usage unique valable du 20/10 au 29/10 inclus.

TILLI Paris Notre-Dame de Lorette 10 rue Notre-Dame de Lorette 75009 is Paris 75009 Quartier Saint-Georges Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T12:00:00+02:00 – 2023-10-20T20:00:00+02:00

2023-10-21T12:00:00+02:00 – 2023-10-21T20:00:00+02:00