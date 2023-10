LES VIDEOPHAGES TILLEULS Toulouse, 23 novembre 2023, Toulouse.

LES VIDEOPHAGES Jeudi 23 novembre, 20h00 TILLEULS

Une programmation de courts-métrages débridés et décalés où la musique est le personnage principal.

1h30 de films courts proposée par Les Vidéophages, diffuseurs de courts-métrages à Toulouse, en Occitanie et plus loin encore ! Cette association propose une alternative de diffusion : associative, atypique et conviviale.

Facebook

Site Videophages

TILLEULS 34 avenue du Cimetière, 31500 Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.facebook.com/asso.lesvideophages »}, {« link »: « http://www.lesvideophages.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T22:00:00+01:00

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T22:00:00+01:00

Musiques en courts-métrages