Lou mercat 615 route de Dax Tilh Catégories d’Évènement: Landes

Tilh

Lou mercat 615 route de Dax, 17 octobre 2023, Tilh. Marché de producteurs locaux tous les mardis à Tilh (ancien hangar Labadie) de 16h30 à 19h30..

2023-10-17 à ; fin : 2023-10-17 19:30:00. .

615 route de Dax

Tilh 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine



Local producers’ market every Tuesday in Tilh (old Labadie shed) from 4:30 to 7:30 pm. Mercado de productores locales todos los martes en Tilh (antiguo cobertizo de Labadie) de 16.30 a 19.30 horas. Markt mit lokalen Erzeugern jeden Dienstag in Tilh (alter Labadie-Hangar) von 16:30 bis 19:30 Uhr. Mise à jour le 2023-03-03 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Tilh Autres Lieu 615 route de Dax Adresse 615 route de Dax Ville Tilh Departement Landes Lieu Ville 615 route de Dax Tilh

615 route de Dax Tilh Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tilh/

Lou mercat 615 route de Dax 2023-10-17 was last modified: by Lou mercat 615 route de Dax 615 route de Dax 17 octobre 2023 615 route de Dax Tilh

Tilh Landes